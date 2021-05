Passasjerer fra Ryanair-flyet beskriver da panikken brøt ut om bord

Her har passasjerene akkurat fått forlate Ryanair-flyet i Minsk etter den dramatiske opplevelsen.

Søndag ble et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius omdirigert på og beordret til å lande i Minsk i Hviterussland. Nå forteller passasjerer om øyeblikket de forsto at noe ikke var som det skulle.

Flight FR4978 var på vei over Hviterussland da det plutselig fikk ordre om å endre kurs og lande i Minsk. Besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord. Piloten annonserte endringene over høyttalerne før flyet plutselig brått endret kurs.

– Det brøt ut panikk

– Plutselig stupte flyet og endret høyde svært raskt. Jeg har aldri opplevd noe så voldsomt på et fly noensinne. Det brøt ut panikk og vi trodde alle sammen at vi kom til å styrte, forteller Raselle Grigoryeva som befant seg om bord i flyet til BBC.

Flyet var rett ved grensen til Litauen da det plutselig endret kurs. Ifølge BBC hadde myndighetene oppgitt en mulig bombetrussel som årsaken til beordringen, men det skulle vise seg å ikke stemme. Det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta melder at president Aleksandr Lukasjenko personlig beordret et jagerfly på vingene for å eskortere flyet til Minsk.

Flyet befant seg like ved Litauens grense da de plutselig ble beordret til Minsk. Les mer Lukk

– Han ga datamaskinen til kjæresten sin

Da flyet landet ble den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj pågrepet. En passasjer forteller om hvordan Protasevitsj plutselig reiste seg da beskjeden fra piloten kom over høyttaleren.

– Han tok ut bagasjen sin og begynte å fordele ting blant folkene rundt ham. Han ga blant annet datamaskinen sin til kjæresten, noe jeg tror var et feilgrep. Han kunne gitt den til meg eller en annen fremmed passasjer, sier en litauisk passasjer som kun navngis ved fornavnet Mantas.

Fordømmes

Hendelsen fordømmes av Nato og flere europeiske ledere, som krever Protasevitsj løslatt.

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Roman Protasevitsj må løslates umiddelbart, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse sendt til NTB.

EU har annonsert at de forbereder ulike tiltak som følge av hendelsen.