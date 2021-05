Hviterussland utviser Latvias ambassadør og diplomater

NTB

Hviterussland utviser samtlige diplomater ved Latvias ambassade i Minsk, inkludert ambassadør Einars Semanis. Latvia svarer med samme mynt.

– Ambassadøren er bedt om å forlate Hviterussland innen 24 timer. Hele den diplomatiske og administrative staben ved ambassaden er også bedt om å forlate Hviterussland innen 48 timer, sier Hviterusslands utenriksminister Vladimir Makej til det statlige nyhetsbyrået Belta.

Bakgrunnen for utvisningen er angivelig at latviske myndigheter benyttet den hviterussiske opposisjonens flagg under en ishockeykamp.

Latvia svarte raskt med samme mynt og erklærte hele staben ved Hviterusslands ambassade i Riga uønsket, med unntak av én person, melder nyhetsbyrået Leta.