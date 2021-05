Britiske flyselskap bes unngå hviterussisk luftrom

NTB

Den britiske regjeringen oppfordrer britiske flyselskap til å unngå hviterussisk luftrom, etter at et fly fra Ryanair ble tvunget til å lande i Minsk lørdag.

En hviterussisk regimekritiker og kjæresten hans ble hentet ut av Ryanair-flyet, som var på vei fra Aten til Vilnius da det ble tvunget til å lande.

– Som følge av at et Ryanair-fly ble tvunget ned i Minsk i går, har jeg gitt det britiske luftfartsverket beskjed om å oppfordre britiske fly til å unngå hviterussisk luftrom for å sikre passasjerenes trygghet, sier Storbritannias transportminister Grant Shapps.

Storbritannia har også trukket tilbake landingstillatelsen til det hviterussiske flyselskapet Belavia, sier han.