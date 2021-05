WHO: Pandemien har kostet 115.000 helsearbeidere livet

Helsearbeidere verden over har blitt smittet av koronaviruset på jobb, og mange har ofret livet i kampen mot pandemien. Disse to gir vaksine til en kvinne i Manila på Filippinene. Les mer Lukk

NTB

Helsearbeidere verden over har måttet betale en høy pris under coronapandemien. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 115.000 har måttet bøte med livet.