Fordømmelse og krav om gransking etter at fly ble tvunget ned i Hviterussland

Presset øker for en flyforbudssone over Hviterussland og et landingsforbud for hviterussiske fly i Europa etter at et fly ble tvunget til å lande i Minsk.

Reaksjonene har vært kraftige etter at et Ryanair-fly med regimekritikeren Roman Protasevitsj om bord ble tvunget ned over hviterussisk luftrom. To jagerfly var innblandet i omdirigeringen, som landets president Aleksandr Lukasjenko ifølge statlige medier beordret.

Flyet som ble omdirigert, var på vei til Vilnius i Litauen fra Aten i Hellas. Protasevitsj ble pågrepet etter landing, og det er ukjent hvor han befinner seg.

Regjeringer over hele Europa har reagert med sinne på hendelsen og kommet med harde anklager mot Hviterussland. EU vurderer både sanksjoner og andre mulige tiltak.

Vil ha granskning

Nato-ambassadørene skal diskutere spørsmålet tirsdag, og det blir også tema på EU-toppmøtet som starter mandag.

– De allierte rådfører seg om den tvungne landingen av Ryanair-flyet av Hviterussland, og ambassadørene møtes i morgen for å diskutere det, sa en talsperson for Nato til AFP mandag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver på Twitter at hendelsen er alvorlig, og at det bør settes i gang en internasjonal etterforskning.

– Dette er en alvorlig og farlig situasjon som krever en internasjonal etterforskning, skrev Stoltenberg på Twitter.

Talsperson Anatolij Glass i det hviterussiske utenriksdepartementet sier de er klare for å «ta imot eksperter» og legge fram informasjon.

– Jeg er sikker på at vi er i stand til å sikre fullt innsyn i denne saken, sier han.

Skal sette ned kommisjon

Hviterussland fastholder at flyet ble tvunget til å lande fordi det forelå en bombetrussel. Landets samferdselsdepartement sier de vil sette ned en kommisjon for å granske hendelsen. Resultatet skal offentliggjøres «snart», ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

Talspersonen forsvarte samtidig Hviterussland og sa at folkeretten ble fulgt, og han avviste kritikken som har kommet fra EU. Roman Protasevitsj ble ikke nevnt av Glass.

Litauen har allerede startet innledende gransking, opplyser landets riksadvokatkontor. Russland støtter en internasjonal gransking av hendelsen, ifølge Kreml-talsperson Dimitrij Peskov.

Forbyr flyging

Litauen har besluttet at litauiske fly inntil videre ikke skal benytte luftrommet over Hviterussland. I Latvia og Frankrike diskuteres det også å stenge av luftrommet over Hviterussland for internasjonale flygninger.

SAS fortsetter foreløpig å fly over Hviterussland. Finnair har lagt seg på samme linje som SAS, mens latviske Air Baltic vil fly utenom hviterussisk luftrom inntil videre.

Transportstyrelsen i Sverige oppfordrer imidlertid mandag svenske flyselskap til å unngå luftrommet over Hviterussland.

Lufthansa sier i en uttalelse at en flygning fra Minsk har blitt suspendert som følge av en sikkerhetsadvarsel.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab mener Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart bør møtes for å diskutere saken.

Ryanair: Hviterussiske KGB-agenter om bord

Roman Protasevitsj er en 26 år gammel blogger og aktivist som har vært etterlyst i Hviterussland for angivelig å ha oppildnet til de store demonstrasjonene som fulgte etter at Lukasjenko ble utropt til vinner av valget i august i fjor.

Protasevitsjs far Dimitrij sier til den hviterussiske radiokanalen Svoboda at han er overbevist om at operasjonen ikke bare involverte sikkerhetstjenesten. Nyhetsbyrået DPA beskriver uttalelsen som et hint om at også Moskva var involvert.

Flyselskapet Ryanair sier det var hviterussiske agenter om bord på flyet som ble tvunget til å lande i Minsk

Uttalelsen om KGB-agentene – Hviterusslands etterretningstjeneste har beholdt navnet fra sovjettiden – kom i et intervju Ryanair-sjef Michael O'Leary gjorde med irsk radio mandag, ifølge Reuters.

Skal avhøre passasjerer

Passasjerer og besetning som til slutt kunne lande i Litauens hovedstad Vilnius søndag kveld, skulle avhøres av litauisk politi.

– Vi forventer at de samarbeider med politimyndighetene og gir våre tjenestemenn all informasjon de har kjennskap til, sa statsminister Ingrida Simonyte etter å ha tatt imot passasjerene på flyplassen i Vilnius.

Litauens regjering fordømmer kraftig omdirigeringen av Ryanair-flygingen og kaller det en statlig terrorhandling mot EU-borgere og andre lands borgeres sikkerhet.

Fordømmelser

Hviterussland har ved å tvinge et fly med en regimekritiker om bord til å lande i Minsk, begått en sjokkerende handling som USA fordømmer, heter det i en uttalelse fra Washington.

– USA fordømmer kraftig den tvungne omdirigeringen av en flygning mellom to EU-land og den påfølgende pågripelsen av journalisten Roman Protasevitsj i Minsk. Vi krever hans umiddelbare løslatelse, sier utenriksminister Antony Blinken.

– Denne sjokkerende handlingen begått av Lukasjenko-regimet satte over 120 passasjerers liv i fare, blant dem amerikanske statsborgere, sier Blinken.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller hendelsen «sjokkerende og totalt uakseptabelt», men danskenes utenriksminister Jeppe Kofod åpner for sanksjoner.