WHO-sjef vil ha 10 prosent vaksinert i alle land innen september

NTB

WHO-sjefen ber om et globalt krafttak for å sørge for at minst 10 prosent av innbyggerne i alle verdens land har fått vaksine innen september.