SAS fortsetter foreløpig å fly over Hviterussland

Flyet som ble tvunget ned over hviterussisk luftrom, var et Ryanair-fly. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

SAS fortsetter foreløpig å fly over hviterussisk luftrom etter at et fly ble tvunget til å lande i Minsk der en regimekritiker ble pågrepet, skriver VG.