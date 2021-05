Russland og Hviterussland på EU-toppmøtets dagsorden

EU-president Charles Michel er vert for det to dager lange toppmøtet som begynner mandag. Etter en lang rekke videomøter, kan han denne gangen ønske de 27 EU-landenes ledere velkommen til å treffes ansikt til ansikt i Brussel. Arkivfoto

NTB

Hviterusslands flyaksjon i helgen gikk rett inn på EU-toppmøtets sakskart. Lederne skal også diskutere det anstrengte forholdet til Russland.

Etter et år med videomøter, møtes de 27 EU-landenes ledere igjen i Brussel denne uken. Endelig kan de igjen treffes ansikt til ansikt, inkludert i mindre sidemøter, pauser og andre mindre formelle samtaler som er en del av dynamikken på slike møter.

Mange tjenestemenn har vært frustrert over at beslutningsprosesser går tregere i videomøter, der det også er bekymringer rundt hvor fortrolige samtalene faktisk er, skriver Euractiv.

Kan be om Russland-redegjørelse

Det har også gjort det vanskeligere å diskutere saker som er sensitive og komplekse og der landene kan ha svært ulike synspunkter. Det anstrengte forholdet til Russland er en slik sak. Mens EU-toppene har skjøvet saken foran seg, er forholdet blitt verre, men denne uken er det endelig rom for å ta det opp.

En ledende EU-diplomat venter at det blir en lengre diskusjon om dette temaet. Han sier samtidig at forholdet til Russland ikke er et tema som kan begrenses til ett toppmøte, men kan komme tilbake ved senere anledninger.

Det er ventet at lederne vil be EU-kommisjonen og unionens utenrikstjeneste komme med en redegjørelse på det neste toppmøtet, som holdes i juni.

Mulige sanksjoner mot Hviterussland

Rett for toppmøtet tok utviklingen i Hviterussland en dramatisk vending da et fly på vei til Litauen ble tvunget til å lande i Minsk. Om bord på flyet fra Hellas var den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj, som ble pågrepet.

Omdirigeringen skal ha skjedd på ordre fra president Aleksandr Lukasjenko og er fordømt av en rekke land, også av Norge og EU. Saken gikk rett inn på toppmøtets agenda.

– Hendelsen er satt på dagsordenen. Konsekvenser og mulige sanksjoner vil bli diskutert, sa en talsmann for EU-president Charles Michel søndag kveld.

Venter på klimapakke

På møtets andre dag blir unionens klimaambisjoner et hovedtema. EU har gått inn for å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Det som ikke er avklart, er hva som skal til for å komme dit. Selv om det legges opp til en klimadebatt, er det ikke ventet at det vil komme med konkrete tiltak i denne omgang.

I diskusjonen rundt møtebordet er lederne ventet å snakke om hva de står overfor i de ulike landene. Det er viktig å ta hensyn til at landene har ulikt utgangspunkt, men alle må ta grep, sier en ledende EU-diplomat.

EU-kommisjonen har varslet at de vil komme med en pakke med forslag til sommeren. «Fit for 55» skal inneholde en rekke tiltak som skal hjelpe EU og medlemslandene å nå 2030-målet.

55-prosentmålet er en viktig milepæl på vei mot EUs mer langsiktige mål om klimanøytralitet innen 2050.

Migrasjon

I løpet av samlingen skal EU-lederne også diskutere forholdet til Storbritannia etter brexit og koronapandemien, som er blitt et fast innslag på mange minister- og toppmøter i unionen.

Italias statsminister Mario Draghi har varslet at han vil ta opp spørsmålet om omfordeling av migranter som kommer sjøveien til Sør-Europa. Også Spania, som den siste tiden har sett flere tusen mennesker ta seg inn i enklaven Ceuta på nordkysten av Afrika, kan ta opp dette.

Det er likevel ikke ventet noen større diskusjon om migrasjon på denne ukens møte.