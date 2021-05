Marokko advarer Spania etter Vest-Sahara-forbindelse

Brahim Ghali, lederen for Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, får medisinsk behandling i Spania. Det kan svekke Spanias forhold til Marokko, advarer marokkanske myndigheter. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Marokko sier forholdet til Spania kan bli dårligere etter at lederen for Vest-Sahars uavhengighetsbevegelse har reist til Spania for medisinsk behandling.

Lederen for Polisario, Brahim Ghali, har fått behandling for covid-19 på et spansk sykehus siden april. Marokko sier den 75 år gamle uavhengighetslederen reiste med falske papirer.

Marokkanerne krever en åpen gransking i Spania. Kilder i rettsvesenet sier til nyhetsbyrået AFP at en spansk domstol har gjenåpnet en undersøkelse av påstander om tortur mot Ghali. Beskyldningene kommer fra kommer fra en eksilgruppe i Spania som kjemper for menneskerettigheter i Vest-Sahara. De hevder dissidenter i uavhengighetsbevegelsen har vært utsatt for tortur og i noen tilfeller er drept i leirer i Algerie.

– Dersom Ghali får reise hjem, gå utenfor spansk lov og ignorere ofrene, vil det være å be om et dårligere forhold, sier Marokkos utenriksminister Nasser Bourita til AFP.

Forholdet mellom Spania og Marokko er anstrengt etter at flere tusen har tatt seg til den spanske enklaven Ceuta på Marokkos kyst den siste tiden, De flest er sendt tilbake til Marokko.

Vest-Sahara var underlagt Spania fram til 1975. Etter at spanjolene trakk seg ut, gikk Marokko inn i regionen, som siden har kjempet for selvstendighet. Marokkanerne har tilbudt selvstyre, men står fast på at Vest-Sahara er en del av Marokko.