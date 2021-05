Politi og soldater drept i Myanmar

NTB

En rekke politifolk og soldater ble drept av opprørere i Myanmar søndag, ifølge opprørerne selv.

Minst 20 politifolk ble drept av opprørere i byen Moebyel i delstaten Shan, øst for hovedstaden Naypyidaw, ifølge et 29 år gammelt medlem i opprørsgruppen Folkets forsvarsstyrke (PDF). Medlemmet, som kaller seg Thet Wai og som ikke er hans egentlige navn, sier også at opprørerne overtok byens politistasjon.

I tillegg ble politistasjonen satt i brann og fire medlemmer av sikkerhetsstyrken pågrepet av opprørerne, ifølge lokale medier.

PDF består av sivile som kjemper mot militærjuntaen med hjemmelagde våpen.

– Jeg synes at dagen i dag var en erobringens dag. Men jeg er også bekymret fordi vi har sett luftangrep og stridsvogner i dag. De har mye bedre våpen enn oss, sier Thet Wai.

En annen sivil opprører i byen Demoso i delstaten Kayah sier at minst 13 soldater ble drept søndag, og at fire av hans egne menn ble såret.

– Vår hensikt var å overta politistasjonen deres, men de benyttet seg av luftangrep og vi kunne ikke hindre at de fikk tilsendt forsterkninger. Vi måtte trekke våre styrker tilbake, sier han.

Militæret kuppet makten i landet i februar. Etter det har titusener av sivile demonstrert og krevd demokrati. Militæret har slått hardt ned på dem. Over 800 demonstranter er drept og mer enn 4.000 pågrepet.