Litauen gransker Hviterusslands omdirigering av fly

NTB

Litauen har startet innledende gransking av tvangsomdirigeringen av et Ryanair-fly til Hviterussland, opplyser landets riksadvokatkontor.

Passasjerer og besetning som til slutt kunne lande i Litauens hovedstad Vilnius søndag kveld, skal spørres ut av litauisk politi.

– Vi forventer at de samarbeider med politimyndighetene og gir våre tjenestemenn all informasjon de har kjennskap til, sa statsminister Ingrida Simonyte etter å ha møtt passasjerer på flyplassen i Vilnius.

Litauens regjering fordømmer kraftig omdirigeringen av Ryanair-flygingen og kaller det en statlig terrorhandling mot EU-borgere og andre lands borgeres sikkerhet.

Regjeringen i Vilnius varsler at den skal samarbeide med internasjonale partnere for å blokkere hviterussisk luftrom for internasjonale flyginger.

Et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius med den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj om bord ble tvunget til å lande i Minsk søndag, angivelig på ordre fra president Aleksandr Lukasjenko. Protasevitsj ble fjernet fra flyet og pågrepet.