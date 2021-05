Minst 14 døde i taubane-ulykke i Italia

NTB

Tallet på omkomne etter taubaneulykken i Italia har steget til 14 etter at det ene av de to barna som var kritisk skadd, døde.

Fem israelere er blant de omkomne, blant dem et israelsk par bosatt i Italia og som døde sammen med ett av sine barn i ulykken. Parets fem år gamle gutt er kritisk skadd, ifølge redningstjenesten.

Femåringen er den eneste gjenlevende etter ulykken etter at et ni år gammelt italiensk barn døde på sykehus av skadene søndag kveld, skriver italienske medier.

Det var minst 15 personer om bord i vognen da den løsnet fra kabelen og styrtet i bakken, ifølge den italienske avisa La Repubblica.

Ulykken skjedde søndag på taubanen Stresa-Mottarone, en populær turistattraksjon i regionen Piemonte.

Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent, men samferdselsdepartementet i Roma opplyser at ulykken ser ut til å ha vært forårsaket av at en kabel røk nær endestasjonen. Vognen var nesten framme ved endestasjonen da den falt ned fra et punkt mange meter over bakken. Den styrtet i et ulendt område der det er svært bratt og en del skog. Det gjorde bergingsarbeidet vanskelig, ifølge TV-stasjonen Rai.

Et bilde fra ulykkesstedet viser den knuste taubanevognen som ligger i en skråning omgitt av furutrær. Ulykken skjedde nær toppen av fjellet Mottarone, som ligger ved innsjøen Lago Maggiore.

Taubanen ble oppgradert i 2016 og var nylig blitt gjenåpnet etter nedstengningene under koronapandemien.