Kaos i Goma etter vulkanutbruddet i Kongo

Det lå en sterk eim av svovel over byen Goma i Kongo etter at vulkanen Nyiragongo våknet til live lørdag. Byen har nesten to millioner innbyggere. Foto: Justin Kabumba / AP / NTB

NTB

Minst 15 mennesker er døde etter vulkanutbruddet i Goma og kaoset som oppsto da tusenvis av mennesker flyktet fra lavastrømmen i den kongolesiske byen.

Flytende steinmasser ble spydd ut av vulkanen Nyiragongo etter at den våknet til liv lørdag.

Tusenvis av mennesker flyktet fra den glødende lavastrømmen lørdag kveld, og i kaoset som oppsto, døde minst 15 mennesker, opplyser myndighetene i Goma.

Minst 500 hus ble satt i brann av lava som strømmet inn i boligområder.

Søndag var situasjonen rundt selve vulkanutbruddet under kontroll. Men over 170 barn er fortsatt savnet, og Unicef sier de er i gang med å sette opp transittsentre for å hjelpe barn som har kommet bort fra familiene sine.

– En lukt av svovel



Flere tusen innbyggere forlot hjemmene sine natt til søndag for å komme seg i sikkerhet. Mange familier endte med å sove på gata.

– I lufta er det en lukt av svovel. Langt unna kan du se store flammer som kommer opp av fjellet, fortalte Carine Mbala, som bor i området.

Om lag 5.000 mennesker dro over grensa til nabolandet Rwanda, mens vel 2.500 andre søkte tilflukt i et område nordvest for Goma som heter Sake.

– Byen er blitt spart

Den rødglødende lavaen fra Nyiragongo nådde natt til søndag fram til byens flyplass, ved bredden av innsjøen Kivu.

Lavaen rant likevel ikke inn på selve flyplassområdet, ifølge lokale innbyggere.

Også i forstedene til Goma stanset lavaen opp. Dermed ble ikke selve byen utsatt for store ødeleggelser.

– Lavaen stanset i nærheten av Buhene, i utkanten av Goma. Byen er blitt spart, sa general Constant Ndima, den militære guvernøren i området.

Vender tilbake

Allerede søndag morgen begynte noen av de evakuerte innbyggerne å vende tilbake. Det statlige kringkasteren i Rwanda opplyste at kongoleserne hadde begynt å reise hjem.

Forrige gang Nyiragongo hadde utbrudd, var i 2002. Den gang omkom over hundre mennesker da østlige deler av Goma ble dekket av lava og aske. Også deler av en rullebane på flyplassen ble dekket av lava.