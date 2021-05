Nato: En alvorlig og farlig situasjon

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg krever en internasjonal granskning av hendelsen i Hviterussland og pågripelsen av en regimekritiker.

– Vi følger nøye situasjonen der et passasjerfly fra Ryanair på vei fra Aten til Vilnius ble tvunget til å lande i Hviterussland, og den meldte pågripelsen av Roman Protasevitsj, skriver Stoltenberg på Twitter.

– Dette er en alvorlig og farlig situasjon som krever internasjonal granskning, skriver han videre.

Ryaniar bekrefter omdirigering av fly



Ryanair bekrefter at et av deres passasjerfly ble omdirigert til å lande i Hviterussland søndag og sier det var en hendelse utenfor deres kontroll.

Flyet var på vei fra Aten til Litauens hovedstad Vilnius da besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord, og det ble omdirigert til å lande på en flyplass nær Minsk, sier Ryanair i en uttalelse.

– Ingenting ble funnet, legger flyselskapet til.

– Ryanair har varslet relevante nasjonale og europeiske sikkerhetsbyråer, og vi beklager på det sterkeste overfor alle berørte passasjerer fro denne beklagelige forsinkelsen som var utenfor Ryanairs kontroll, står det videre i uttalelsen.

Flyet skulle i 18-tiden fortsette ferden mot Vilnius.

Sterke reaksjoner på at Lukasjenko tvang ned fly



De internasjonale reaksjonene er sterke etter at Hviterusslands president skal ha beordret et Ryanair-fly til å lande i Minsk for å pågripe en opposisjonell.

Det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta melder at president Aleksandr Lukasjenko personlig beordret et jagerfly på vingene for å eskortere flyet til den hviterussiske hovedstaden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) krever at Pratasevitsj løslates umiddelbart.

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Raman Pratasevitsj må løslates umiddelbart, sier utenriksminister Søreide i en uttalelse sendt til NTB.

– Statlig terrorisme

Litauens president Gitanas Nauseda reagerer sterkt på pågripelsen.

– Regimet står bak den avskyelige handlingen. Jeg krever at Roman Pratasevitsj løslates med en gang, skriver Nauseda på Twitter.

– Jeg ber allierte i Nato og EU om straks å reagere mot den hviterussiske trussel mot internasjonal luftfart, skriver han videre.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller det «statlig terrorisme».

– Jeg fordømmer på det sterkeste pågripelsen av Raman Pratasevitsj begått av hviterussiske myndigheter som kapret et passasjerfly fra Ryanair. Dette er en forkastelig statlig terrorhandling, skriver han på Twitter.

– Uakseptabelt og bekymringsfullt

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen krever at Pratasevitsj umiddelbart må løslates og skriver på Twitter at det er fullstendig uakseptabelt å tvinge Ryanair-flyet ned i Minsk.

Det tyske utenriksdepartementet krever en umiddelbar forklaring fra hviterussiske myndigheter på pågripelsen av Pratasevitsj, mens den svenske utenriksministeren Ann Linde sier at meldingene om at et sivilt fly ble tvunget ned for å pågripe Pratasevitsj er svært bekymringsfullt.

– Fullstendig uakseptabelt og hensynsløs oppførsel, skriver hun på Twitter.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian fordømmer hendelsen i en Twitter -melding og kaller den helt uakseptabel. Han oppfordrer til et «sterkt og forent svar fra Europa».

Britiske myndigheter sier saken vil få «alvorlige følger».