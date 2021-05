Vulkanutbrudd i Kongo

Lavasjøen lyser opp nattehimmelen på vulkanen Nyiragongo, inne i Virunga nasjonalpark, nær Goma, i den østlige demokratiske republikken Kongo 11. februar 2021. Må pågår et nytt vulkanutbrudd. REUTERS / Hereward Holland

Vulkanen Nyiragongo i Kongo våknet til live lørdag og spyr ut aske og glødende lava.

Vulkanen ligger rett ved byen Goma, som har om lag 1 million innbyggere.

Selv om de lokale myndighetene sier det er liten fare for at lavastrømmen vil nå fram til deler av byen, flyktet mange i panikk fra hjemmene sine.

Utbruddet begynte ved 19-tiden lokal tid. Lokale myndigheter ber folk følge meldingene fra sivilforsvaret. Kort tid etter at utbruddet startet, gikk strømmen i store deler av byen.

Sterk eim av svovel over byen

– Den mørke kveldshimmelen lyser med et rødglødende skinn, sier en reporter som jobber for AFP i Goma

Det ligger en sterk eim av svovel over byen, og vulkanologen Dario Tedesco sier til Reuters at han ser store mengder lava strømme ned fra vulkanen.

Forrige gang Nyiragongo hadde utbrudd, var i januar 2002. Da omkom flere hundre mennesker da store deler av det østlige Goma ble dekket av lava og aske, og flere hundre tusen mennesker flyktet fra byen.

Det dødeligst utbruddet skjedde i 1977 da over 600 mennesker mistet livet.

Nær halve byen ble ødelagt



Goma-regionen, som ligger i provinsen Nord-Kivu og grenser til Rwanda og Uganda, har seks vulkaner som alle er over 3.000 meter høye.

Nyiragongo er en vulkan i østlige Kongo, nær grensen til Rwanda, med en topp på 3.469 meter over havet. Den ligger i Virunga nasjonalpark og er en av Afrikas mest aktive vulkaner, ifølge Store Norske Leksikon.

Under et utbrudd i januar 2002 oppsto tre lavastrømmer. En av dem nådde byen Goma, som ligger rundt 10 kilometer sør for vulkanen, og ødela cirka 40 prosent av byen.

