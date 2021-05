Familiehjem forvandlet til krater i Gaza

Etter at våpenhvilen trådte i kraft, er folk kommet ut for å se på bygninger som er lagt i grus av israelske flyangrep mot Gaza. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Etter elleve dagers krig vendte seksbarnsfaren Ramez al-Masri hjem til sin bolig i Gaza. Men i stedet for en bygning var det bare et krater der hjemmet var.

Krigen endte med en våpenhvile natt til fredag, men det var for sent til å redde al-Masris hjem.

– Det var et sjokk å komme hjem og se dette svære hullet i stedet for bygningen vår, sier 39-åringen.

– Krigen er ikke over, den er der fortsatt foran meg og inni meg, sier han forbitret.

Huset, eller det som er igjen av det, ligger i Beit Hanun, landsbyen som er nærmest grenseovergangen Erez lengst nord på Gazastripen.

Advart på telefon

I forrige uke ringte en israelsk offiser til al-Masri sent på kvelden og ba ham stikke av med kona og barna sine.

De hadde akkurat tid nok til å søke tilflukt i en klinikk i nærheten, og noen minutter senere boret en israelsk bombe seg ned gjennom det tre etasjer høye boligbygget, sprengte et seks meter dypt hull i bakken og smadret vann- og avløpsledningene under huset.

I husene rundt ble vindusruter knust, og soverommet til en ung nabo var fullt av glassplinter, forvridd metall og sementklumper ved siden av et stort hjerte og en fødselsdagshilsen på veggen.

Minst 248 drept

Israelske flyangrep drepte minst 248 mennesker, inkludert 66 barn, på Gazastripen siden 10. mai, ifølge Gazas helsemyndigheter. Israel sier at mange krigere er drept i tillegg.

I Israel ble tolv mennesker drept av rakettregnet fra Gaza, blant dem ett barn og en tenåring, to thailandske fremmedarbeidere og en soldat. To av de drepte var israelske palestinere.

Israels bombekampanje var den dødeligste siden den forrige konflikten i 2014. Også i den krigen mistet Masri hjemmet sitt, som det hadde tatt ham tre år å bygge.

Bygge opp enda en gang

– Skal det igjen ta meg tre år å bygge et hjem? Skal det ta til sommeren 2024? spør han seg.

I øyeblikket bor han og familien hos slektninger mens de venter på hjelp, enten lokalt eller fra utlandet, så de kan leie et nytt hjem mens de bygger nytt.

Krigen i 2014 raserte store deler av den lille enklaven. Israel gikk inn med bakkestyrker, som støtte sammen med Hamas-krigere i stripens gater. Bygninger ble stående igjen gjennomhullet av kulehull.

Denne gangen kom krigen bare fra lufta, og utallige bygninger, flere av dem høybygg på opp til tolv etasjer, ble lagt i grus.

Våget seg ut

For første gang på flere dager kunne Gazas befolkning fredag våge seg ut av sine hjem eller tilfluktsrom for å se etter naboer, inspisere smadrede hus, gå på stranda – og begrave sine døde.

I nabobyen til Beit Hanun, Beit Lahia, var et høybygg jevnet med jorda og var forvandlet til en haug knuste lag med sement. Over haugen dunstet det av død.

– Det var ni døde her. Vi lette etter dem 18 timer etter det israelske angrepet som knuste alt, sier 59 år gamle Rabah al-Mahdoun.

Et annet sted på stripen trakk bergingsmannskaper ut fem døde fra det som så ut som en kollapset tunnel, av det slaget Hamas har bygd og som israelerne var spesielt fokusert på å ødelegge.

Mistet hjem og esler

Umm Mohammed sier at hun har mistet sitt hjem og sine esler i angrepene.

– Alt er ødelagt, vi har ingenting igjen, sier hun og forteller at barna var fra seg av skrekk under bombingen.

– Min sønn Akram var bare fire dager gammel da krigen i 2014 brøt ut, og jeg lovte meg selv at han aldri skulle måtte leve gjennom noe slikt igjen, sier hun.

Nå lurer hun på om huset hun nå skal gjenoppbygge, blir ødelagt igjen i en ny runde krig.

– Vi trenger fred, sa hun. Men en nabo, Thaer, avbrøt.

– Virkelig fred blir det bare når det er slutt på Israels blokade av Gaza, som har vært her siden 2007. Det betyr når vi kan nærme oss overgangen til Israel uten å bli skutt mot, og gå over grensa for å arbeide i Israel, sa han.