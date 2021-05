Jeffrey Epsteins fangevoktere unngår fengsel

NTB

De to fangevokterne som var på jobb da Jeffrey Epstein hengte seg i et fengsel i New York, slipper fengsel etter å ha inngått en avtale med påtalemyndigheten.

De to fangevokterne har innrømmet at de sov og surfet på internett i stedet for å gå sine runder for å sjekke de innsatte. De tilsto også å ha forfalsket nattens rapport.

De hadde ikke mye mulighet til å hevde noe annet, siden de ble fanget opp på fengselets overvåkningskameraer.

De to er ilagt 100 timers samfunnstjeneste, skal være under overvåkning i seks måneder og lover å bidra til granskingen av Epsteins død i august i fjor.

At Epstein klarte å henge seg mens han satt i et av USAs sikreste fengsler, var svært pinlig for fengselsledelsen og USAs fengselsvesen. Noe av bakgrunnen for hendelsen er akutt mangel på mannskap som gjorde at vokterne måtte jobbe mye overtid.

Finansmannen Epstein, som hadde mange mektige og berømte venner og kontakter, var siktet for menneskehandel og en rekke seksuelle overgrep mot unge jenter og kvinner.