Republikanerne avviser fortsatt Bidens infrastrukturplan

Den republikanske senatoren Shelley Moore Capito, her i møte med president Joe Biden, avviser Bidens plan om investeringer i infrastruktur og nye jobber. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Republikanerne avviser fortsatt president Joe Bidens infrastrukturplan, selv om han fredag kuttet den kraftig for å tiltrekke seg republikansk støtte.

– Det er fortsatt stor avstand mellom Det hvite hus og Senatets republikanere når det gjelder definisjonen av infrastruktur, størrelsen på utgiftene og hvordan det skal finansieres, sier senator Shelley Moore Capito som er blant dem som forhandler med demokratene.

Demokratene, som bare har et syltynt flertall i Kongressen, ønsker tverrpolitisk støtte til planen. Men med republikanernes avvisning øker muligheten for at de kjører den gjennom alene.

Biden la i mars fram planen, som opprinnelig var på rundt 2.300 milliarder dollar.

Oppgradering av veier og broer

Den tar sikte på en kraftig oppgradering av USAs nedslitte veier og broer, samt utbygging av jernbane og bredbånd, og skal samtidig skape nye jobber og bidra til et grønt skifte.

I et forsøk på å lokke republikanske kongressmedlemmer til å støtte den enorme planen, kuttet Biden den fredag med 550 milliarder dollar til 1.700 milliarder ved å overføre noen prosjekter til andre budsjett og kutte andre helt ut.

Det er imidlertid grenser for hvor mye av planen som kan kuttes uten å miste støtte fra venstresiden i det demokratiske partiet.

– En mindre infrastrukturpakke betyr færre nye jobber, mindre rettferdighet, færre tiltak mot klimaendringer og mindre investering i Amerikas framtid, tvitret senator Ed Markey.

Tre enorme planer

Siden han ble president har Biden fått gjennom en plan for gjenoppbygging etter koronapandemien til 1.900 milliarder dollar, og han har også lagt fram en såkalt familieplan til 1.800 milliarder dollar til utvidelse av utdanning og sosiale tiltak.

Den første planen blir stort sett finansiert ved å øke budsjettunderskuddet. Infrastrukturplanen skal delvis finansieres med økt selskapsskatt, mens familieplanen delvis betales for ved å øke de rikes skatt og stenge skattesmutthull.

Republikanerne er urokkelige motstandere av å øke selskapsskatten, men Biden har gjort det klart at han ikke er interessert i republikanernes forslag om at forbrukerne skal betale for en mindre infrastrukturplan gjennom bompenger, økt bensinavgift og andre avgifter.