Brev fra Einstein solgt på auksjon for over 1,2 millioner dollar

Formelen E=mc2 er grunnlaget for relativitetsteorien. Den viser at masse og energi er ekvivalente størrelser, og at tid ikke er noe absolutt. Foto: AP / Reuters / NTB scanpix. Montasje: ABC Nyheter. Les mer Lukk

NTB

Et brev skrevet av Albert Einstein der han har nedtegnet sin berømte formel E=mc2, er solgt på en auksjon i USA for over 1,2 millioner dollar.