Alyssa (11) kjempet seg fri fra kidnapperen – takker TV-serie

Her blir 11 år gamle Alyssa utsatt for kidnappingsforsøk ved en bussholdeplass i Florida. Politiet hyller jenta for sin raske reaksjon. Les mer Lukk

Alyssa takker TV-serien «Lov og Orden» for triksene hun brukte da hun ble utsatt for et kidnappingsforsøk tirsdag.