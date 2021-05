Smitteøkning fører til nedstenging i Argentina

Argentina opplever høye smitte- og dødstall knyttet til koronapandemien og innfører nye restriksjoner. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Argentinske myndigheter innfører strenge restriksjoner for første gang i år etter at mer enn 35.000 smittetilfeller ble registrert for tredje dag på rad.