Våpenhvile mellom Israel og Hamas har trådt i kraft

Våpenhvilen som gjør slutt på 11 dagers bombardement på Gazastripen og rakettangrep mot Israel, har trådt i kraft. Her fra et israelsk luftangrep mot Gaza by på torsdag. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

NTB

En etterlengtet våpenhvile mellom Israel og palestinske Hamas, som styrer Gazastripen, trådte offisielt i kraft klokken 1 natt til fredag norsk tid.

Da klokken slo 2 lokal tid og markerte startet på våpenhvilen, strømmet folk ut av husene sine, og gatene på Gazastripen ble på nytt fylt med liv, melder nyhetsbyrået AP.

Noen ropte «Allahu akbar» (Gud er størst) og plystret fra balkonger. Mange feiret med å skyte opp i luften.

Det var kun skuddsalver fra jublende palestinere som kunne høres i Gaza, melder AFPs journalister, og Hamas skjøt heller ikke opp nye raketter mot Israel i minuttene før våpenhvilen trådte i kraft.

FN ber partene overholde avtalen

Torsdag kveld, etter elleve dager med intense angrep, kom meldingen som mange hadde håpet på. I en uttalelse fra sikkerhetsutvalget i den israelske regjeringen sto det at Israel ensidig godtar våpenhvileforslaget som Egypt har meglet fram.

– Jeg takker Egypt og Qatar for innsatsen, som har vært koordinert med FN, med å bidra til å gjenopprette roen på Gazastripen og i Israel. Jeg ber alle sider om å overholde våpenhvilen, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Egypt skal sende to delegasjoner for å følge med på våpenhvileavtalen, opplyser diplomater til AFP.

Guterres sender sine kondolanser til alle ofre og etterlatte og oppfordrer det internasjonale samfunnet om på jobbe sammen med FN for å sikre en solid og rask gjenoppbygging som «støtter det palestinske folk og styrker deres institusjoner».

– Jeg understreker at israelske og palestinske ledere har et ansvar utover våpenhvilen til å starte en seriøs dialog for sette de grunnleggende årsakene til konflikten på dagsordenen, oppfordrer generalsekretæren.

Biden roser våpenhvilen

Biden talte fra Det hvite hus kort tid før våpenhvilen tråde i kraft på Gazastripen, der Israel har slått til mot flere hundre mål som svar på at Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har sendt tusenvis av raketter mot Israel.

– Jeg tror vi har en reell mulighet til å gjøre fremgang, og jeg er forpliktet til å jobbe for det, sa Biden.

Han sier USA har forpliktet seg til å hjelpe Israel med å etterfylle missiler til landets rakettforsvar Iron Dome og til å jobbe sammen med palestinske myndigheter, ikke Hamas, om å sikre nødhjelp til Gazastripen.

Den briske utenriksministeren Dominic Raab ber om at alle parter i Gaza-krigen bidrar til at våpenhvilen blir langvarig.

– Alle sider må jobbe for å gjøre våpenhvilen langvarig og avslutte den uakseptable syklusen av vold og tap av sivile liv, skriver utenriksminister på Twitter.

11 dager med krig og ødeleggelser

De palestinske gruppene Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har avfyrt raketter mot Israel siden 10. mai.

Israel har svart med et voldsomt bombardement som har lagt både kontorbygg og bolighus i grus. Israel skal ha ødelagt mange kilometer med underjordiske tunneler og over 200 palestinere er drept. Ifølge helsedepartementet på Gazastripen har dødstallet passert 230, hvorav over 60 er barn.

I Israel har de over 4.000 rakettene fra Gazastripen tatt livet av tolv personer, hvorav to barn. Svært mange av rakettene er blitt skutt ned av det israelske luftforsvaret.