Avslører isfront mellom Jill Biden og Kamala Harris: «Faen ta deg»

Personer tett på valgkampen i 2020 forteller nå om spliden som oppsto mellom Jill Biden og Kamala Harris under innspurten til fjorårets valgkamp. Ifølge den nåværende førstedamen skal Harris ha kommet med grunnløse rasismeanklager mot Joe Biden.

Under en telefonsamtale skal Joe Bidens kone Jill Biden (69) ha anklaget visepresident Kamala Harris for (56) å komme med grunnløse anklagelser mot det som da var demokratenes presidenthåp, og som senere skulle bli USAs president. «Faen ta deg», skal den senere førstedamen ha sagt til Harris, avslører medieorganisasjonen Politico.

– Dette kødder man ikke med

Det var under en innsamlingsaksjon i tidlig 2019 at en av Bidens uttalelser fikk både visepresident Kamala Harris og mange av Bidens velgere til å reagere. Under tilstelningen som fant sted i New York skal Joe Bidens historikk med tidligere senatorer James Eastland og Herman Talmadge ha blitt et samtaleemne. Eastland og Tamadge er kjente forkjempere for raseskille i USA, og ønsket at mørkhudede mennesker skulle holdes separat fra hvite på busser, skoler, restauranter og kinoer.

Biden skal ha fortalt om sitt samarbeid med Eastland som fant sted 70-tallet, og fleipet med begrep som på den tiden ble brukt til å beskrive mørkhudede menn i USA, hvor voksne menn ble referert til som «gutter».

«Han kalte meg aldri gutten», skal Biden ha sagt mens han etterlignet en sørstatsdialekt. Dette fikk flere til å se rødt, deriblant senator Cory Booker, skrev CBS News.

– Dette kødder man ikke med. Begrepet «gutter» ble brukt av Eastland og andre forkjempere for hvit makt som en måte å umyndiggjøre voksne mørkhudede menn, sa Booker kort tid etter hendelsen fant sted.

Seantor Cory Booker var en av mange som reagerte på Bidens uttaleser under innsamlingsaksjonen i New York.

Demokratenes debatt

Måneder senere skal uttalelsen nok en gang ha blitt et tema under demokratenes debatt i juni 2019. Kamala Harris bragte tema på bane og kritiserte Biden for å ha snakket varmt om kjente forkjempere for hvit makt i USA.

– Jeg tror ikke du er rasist, men jeg opplevde det som sårende at du snakket så varmt om personer som har bygd sine karrierer på raseadskillelse i USA, sa Harris under debatten.

Som barn opplevde Harris, som er halvt afro-amerikansk og halvt asiatisk-amerikansk, mye rasisme.

– Jeg var den jenta, sa Harris under debatten.

Førstedame Jill Biden mente Harris' uttalelser under debatten var et grunnløst forsøk på å svekke Biden. På dette tidspunktet var det ikke klart hvem som ville bli demokratenes presidentkandidat.

«Faen ta deg»

Ifølge folk tett på Biden-campen skal det ha oppstått intriger på innsiden av demokratenes valgkamp i kjølvannet av den mye omtalte debatten.

«Hun vet hva hans hjertesaker er og hva han kjemper for. Likevel så står hun der og kaller ham en rasist helt uten grunnlag. Faen ta deg», skal Jill Biden ha sagt under en telefonsamtale med flere i Biden-campen. Ifølge Politico opplevde førstedamen uttalelsene under debatten som et forsøk på å sverte demokratenes presidentkandidat for egen vinning.

New York Post har vært i kontakt med Harris’ talsperson, men har ikke fått svar. Ifølge Michael LaRosa, førstedame Jill Bidens talsperson, er ikke dette det siste man får høre om den allerede mye omtalte debatten.

– Mange bøker vil bli skrevet om valgkampen i 2020, og mange historier vil bli fortalt. Noen vil være sanne, andre ikke, men førstedamen ønsker ikke å kommentere denne hendelsen på dette tidspunktet, sier LaRosa til New York Post.