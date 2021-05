Politiet: Minst fire brutalt drept i fengselsopprør i Guatemala

NTB

Minst fire innsatte er drept ved halshogging i gjengoppgjør i et fengsel vest i Guatemala.

– Per nå vet vi om fire døde. Den foreløpige informasjonen vi har, er at de har blitt halshogd, sier politiets talsmann Jorge Aguilar.

Han sier myndighetene mistenker at en gjeng har angrepet en annen som svar på en hendelse som skjedde for noen dager siden i fengselet Granja Modelo Cantel.

Det ligger i Quetzaltenango, om lag 200 kilometer vest for Guatemala by, og huser innsatte tilhørende gjengene Mara Salvatrucha, Barrio 18 og flere andre gjengmedlemmer tilknyttet narkotikahandelen.

Ifølge lokale medier er dødstallet oppe i 14 og det er ventet at det vil stige.

Aguilar opplyser at det er sendt 500 politibetjenter til Quetzaltenango for å ta tilbake kontrollen over fengselet.

Guatemalas fryktede og voldelige gjenger er kjent for utpressing og drap på dem som ikke betaler beskyttelsespenger. I fjor sto slike gjenger for nærmere halvparten av de 3.500 drapene i Guatemala, ifølge myndighetene.