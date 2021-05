Ja til uavhengig gransking av kongress-angrepet i Representantenes hus

NTB

Et flertall i Representantenes hus stemte for en uavhengig gransking av stormingen av Kongressen i januar. Det er uklart om forslaget får nok støtte i Senatet.

Demokratene mener en gransking er avgjørende for å komme til bunns i hva som skjedde 6. januar, da en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen for å prøve å stanse godkjenningen av presidentvalget.

Granskingen er foreslått utformet på samme måte som granskingen etter terrorangrepene 11. september 2001. En uavhengig kommisjon med ti medlemmer skal komme med anbefalinger innen året om hvordan Capitol kan sikres bedre og lignende hendelser unngås.

Forslaget ble vedtatt i Representantenes hus med 252 mot 175 stemmer, men skjebnen til forslaget blir avgjort i Senatet. Der må minst to republikanere stemme ja for at forlaget skal få de 60 av 100 stemmene som kreves.

Voteringen anses som en test av republikanernes lojalitet mot tidligere president Donald Trump, som fortsatt har ett godt grep om partiet. Tidligere onsdag kunngjorde republikanernes senatsleder Mitch McConnell at han ikke vil støtte den uavhengige kommisjonen.