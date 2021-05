Myndighetene i Singapore hevder at India sprer løgner om ny mutasjon

En indisk minister hevder at en ny og farligere mutasjon har oppstått i Singapore, «oppspinn» sier myndighetene i Singapore.

Nylig gikk Dehlis førsteminister Arvind Kejriwal ut og hevdet at en ny mutasjon har oppstått i Singapore, og ba om at all flytrafikk stanses. Kejriwal påstår at Singapore-mutanten er «ekstremt farlig for barn» og frykter at den vil kunne forårsake en tredje smittebølge i India, skriver BBC.

– Hold dere til fakta

Tirsdag gikk myndighetene i Singapore ut mot det de hevder er rent oppspinn.

– Smitteoppblomstringen vi har sett de siste ukene er den indiske B.1.617.2-mutasjonen, og det er den som etter alt å tyde har forårsaket smitteutbruddene vi ser, skrev Singapores helsedepartement i en offentlig uttalelse tirsdag. Singapores utenriksdepartement kom samtidig med krass kritikk av Delhis førsteminister og mente at «myndigheter burde holde seg til fakta».

Onsdag gikk utenriksdepartementet i India ut og sa at førsteminister Kejriwal ikke talte på vegne av landet, og får støtte fra indiske eksperter.

– Dette må etterforskes grundigere, men jeg tviler sterkt på at dette er en ny mutasjon, sier epidemiolog Chandrakanth Lahariya til BBC.

Coronaviruset endrer seg, på lik linje med andre virus, når det smitter fra en person til en annen. De fleste endringene er så små at det ikke utgjør noe forskjell i hvordan viruset oppfører seg. Mutasjoner av betydning oppstår når virusets proteiner endres til å bli mer smittsomme, eller slik at de unnslipper vaksinene. Den indiske mutasjonene, som herjer i Singapore, er bekreftet å være en mer smittsom variant.

(Saken fortsetter under bildet)

Mandag vedtok Singapore å stenge alle barne- og ungdomsskoler.

Ukjent for FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke kjennskap til en eventuell nyoppstått mutasjon i Singapore, og følger nøye med på mutasjoner som oppstår og hvordan de utvikler seg. Det er, slik som indiske eksperter mistenker, mer sannsynlig at det er B.617.2, også kjent som «den indiske mutasjonen», som nå sprer seg i Singapore. Hvor en mutasjon oppstår er derimot av mindre betydning for FHI.

– Vi er lite opptatt av hvor disse variantene oppsto. Vi er opptatt av om de smitter lettere, om de gir mer alvorlig sykdom, og om vaksinasjon beskytter mot dem, sier overlege ved FHI Preben Aavitsland til ABC Nyheter.

Aavitsland legger til at FHI regner med at den indiske mutasjonen vil bli mer vanlig i Norge etter hvert.

Prioriterer å vaksinere barn

Etter flere smittefrie måneder er Singapore nå rammet av ny smittebølge. Landet opplever smitteoppblomstring blant barn og vedtok tirsdag å stenge alle barne- og ungdomsskoler til 28. mai. Vedtaket ble fattet etter at landet søndag rapporterte 38 nye smittetilfeller, som er det høyeste døgntallet Singapore har registrert på over åtte måneder. Utbruddene knyttes til smittespredning blant skolebarn.

Ifølge helseminister Ong Ye kung er det den indiske mutasjonen som sprer seg i landet, og myndighetene mener å se tegn til at barn blir hardere rammet.

– B.1.617.2 ser ut til å ramme yngre barn hardere, og vi anser dette som svært bekymringsverdig, sier Kung ifølge avisen India Today.

Myndighetene planlegger å legge om vaksinestrategien sin og prioritere barn under 16 år.