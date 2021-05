Indias friske corona-pasienter får dødelige «svartsopp»-infeksjoner

Nå ser indiske helsemyndigheter nye livsfarlige symptomer hos noen av corona-pasientene de i første omgang klarer å redde.

Indiske leger har døpt infeksjonen svartsopp (Black fungus). Den har også det mer medisinske navnet mukormykose og er en sjelden og svært aggressiv soppinfeksjon de har oppdaget hos enkelte pasienter som får medisiner mot covid-19 eller er i rehabilitering etter å ha fått medisinen.

Halvparten mister livet

Mukormykose kan ikke smitte mellom mennesker, men opp mot halvparten av de som blir smittet, mister livet. Den angriper oftest øyne og nese, man kan også angripe hjernen. På engelsk omtales ofte infeksjonen som black fungus, svartsopp, og den har en generell dødsrate på over 50 prosent.

India Today melder at flere indiske delstater nå begynner å få panikk da de ser at disse tilfellene sakte men sikkert stiger, mens tilgangen på legemiddelet Amphotericin B, som brukes for å behandle soppinfeksjonen er mangelvare. Dette kommer i tillegg til oksygenmangelen landet lenge har slitt med under den tredje coronabølgen.

Onsdag meldte indiske myndigheter at landet hadde satt en ny dyster coronarekord. Det siste døgnet var det registrert 4529 coronarelaterte dødsfall, det høyeste tallet siden pandemien startet. Det fryktes at det er store mørketall da indisk helsevesen sliter med å ta unna den voldsomme pågangen.

Sårbare pasienter ekstra utsatt

I Indias tredje største delstat, Maharashtra, har de nå registrert 52 dødsfall som kan knyttes til soppinfeksjonen, alle hadde til felles at de hadde overlevd en coronainfeksjon. Delstatens helseminister Rasjesh Tope sier til India Today at de har registrert så mange som 1500 tilfeller av soppinfeksjonen i Maharashtra.

Personer med ukontrollert diabetes, forlengede sykehusopphold, redusert immunforsvar som følge av bruk av steroider og personer som nylig har gjennomgått en transplantasjon er særlig i risikogruppen for å få infeksjonen. De opplever gjerne store smerter i øynene, misfarging i neseveggen, kortpustethet, feber og hoste og kan oppleve blodige oppkast.

Oppdaget i Russland

Også i Russland har man nå oppdaget soppinfeksjonen hos coronapasienter, men her insisterer de på at man ikke risikerer noe utspredt utbrudd.

– Etter det jeg vet, har det kun vært isolerte tilfeller av mukormykose hos pasienter med covid-19, sier infeksjonsekspert Nikolai Klimko til avisen Izevestia, gjengitt av Moscow Times.

Han tror ikke infeksjonsbærende pasienter har klart å komme seg fra India til Russland, da deres helsetilstand som oftest er alt for dårlig til at de kan reise, og sier at soppinfeksjonen kan dukke opp av seg selv.

Kan skyldes steroide-behandling

Infeksjonen trigges som oftest i behandlinger der det brukes steroider, noe som er svært vanlig ved behandlingen av alvorlig coronasyke pasienter i India. En alternativ årsak til at dette har blusset opp i India er dårlig hygiene ved behandlingene, da mange pasienter ikke får plass ved sykehusene og dermed behandles mot corona med oksygen av egen familie.

Behandlinger mot sykdommen er heller ikke spesielt hyggelig. Den innebærer å fjerne alt det vevet som er infisert, så dersom infeksjonen oppdages sent, risikerer pasienten å miste ett eller begge øyner, samt nesen dersom de skal ha et håp om å overleve.

FHI: Ikke oppdaget i Norge

Til ABC Nyheter opplyser overlege Siri L. Feruglio ved Folkehelseinstituttet at mukormykose ikke er påvist hos covid-pasienter i Norge, og at man på norske sykehus er svært oppmerksomme på faren for infeksjoner ved innleggelse.

Overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet sier det ikke er rapportert tilfeller av murkomykose hos norske coronapasienter. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

– Hos enkelte covid-19 pasienter som blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling, vil faren for andre tilleggs infeksjoner være økt. Dette kan være infeksjoner forårsaket av bakterier, andre virus-infeksjoner eller sopp, eller en kombinasjon av disse. Dette følges nøye opp ved sykehusavdelingene, og behandles avhengig av årsak, opplyser Feruglio til ABC Nyheter. Hun er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

– Mukormykose er ikke rapportert blant covid-19 pasienter i Norge, og det er ikke noe grunn til å være spesielt bekymret for denne tilstanden hos oss, selv om det er en alvorlig tilstand for de som rammes av den, slik vi hører rapporter om fra India, sier hun.