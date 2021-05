Blinken-Lavrov-møte blir første siden Biden ble president

NTB

Møtet mellom utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov i Reykjavik er det første mellom USA og Russland siden Joe Biden ble president.

Møtet er en mulighet for å lodde hvor dyp avgrunnen er mellom de to stormaktene, og muligens legge grunnlaget for et toppmøte mellom Biden og Russlands president Vladimir Putin.

Uttalelser før møtet i kulissene av Arktisk råd-konferansen i Reykjavik bærer ikke bud om et forsonlig treff med de-eskalering av spenningen som begge ønsker. Forholdet har ikke vært kaldere siden den kalde krigen var slutt.

Blinken synes å ha ønsket å gjøre Arktis til et laboratorium for samarbeid om viktige felles utfordringer som kampen mot global oppvarming, men han har fått et skarpt svar fra Lavrov.

– Det har vært absolutt klart lenge for alle at dette er vårt territorium, dette er vårt land, sa han i Moskva mandag og anklaget samtidig Norge for å prøve å bringe Nato inn i Arktis.

Blinken svarte på Lavrovs utspill med å si at USA ønsker å unngå en militarisering av Arktis.