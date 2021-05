89 savnet etter syklon i India

Syklonen Tauktae avbildet fra en satellitt tirsdag. Foto: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP / NTB

NTB

89 personer er fortsatt savnet etter syklonen Tauktaes herjinger på den indiske vestkysten.

Forsvarsdepartementet opplyste onsdag at marinefartøy har reddet over 600 personer etter at bølger på opptil åtte meter hamret løs på oljeplattformer.

Samtidig onsdag fortsatte fly og helikoptre letingen etter 89 arbeidere som er savnet fra et støttefartøy som ble revet løs fra fortøyningen og sank i uværet tirsdag.

Bølgene var så voldsomme at mannskapet ikke kunne gå om bord i livbåtene, opplyste marinen onsdag.

Hundretusener av mennesker var fortsatt uten strøm mandag etter at syklonen traff land i delstaten Gujarat tirsdag. 33 personer er meldt omkommet.