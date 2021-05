IDF: To mislykkede drapsforsøk på Hamas-leder

NTB

Det israelske forsvaret (IDF) sier de har forsøkt å drepe Hamas' militære leder uten å lykkes. Hamas kaller påstanden for «psykologisk krigføring».

I en uttalelse onsdag sier IDF at de to ganger har forsøkt å ta livet av Muhammad Deif, som er øverste leder for Hamas-bevegelsens militære styrke, siden den blodige konflikten eskalerte for halvannen uke siden, men at han unnslapp uskadd begge gangene, skriver Times of Israel.

Minst sju andre Hamas-topper har også vært mål for IDF. Noen av dem har blitt såret, men alle har overlevd. heter det i uttalelsen fra IDF.

Kilder i Hamas' militære ving benekter påstanden og kaller den for «psykologisk krigføring».