Arktisk råd blir test på forholdet mellom USA og Russland

Issmeltingen i Arktis kan også gjøre Nordøstpassasjen isfri, noe som kan endre global skipsfart og frakten av over 90 prosent av alle varer i verden. Russland vil kontrollere passasjen, til protester fra USA. Foto: AP / NTB

NTB

Denne ukas møte mellom USAs og Russlands utenriksministre på Island vil gi en pekepinn på hvordan forholdet mellom de to stormaktene blir de kommende årene.

Antony Blinken har aldri tidligere sittet ansikt til ansikt med sin russiske motpart Sergej Lavrov, men torsdag møtes de i Arktisk råd på Island.

Forholdet mellom USA og Russland er for tiden svært anstrengt, men de to utenriksministrene har snakket sammen på telefon og blitt enige om å møtes på sidelinjen i Reykjavik.

Blinken og Lavrov vil gå gjennom hele forholdet mellom USA og Russland, «både det som er bra, dårlig og midt imellom», sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

Tøff tone

Mye av diskusjonen kommer trolig til å bli viet det som er dårlig, blant annet Kremls angivelige forsøk på å påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget, samt påstått spionasje og hackerangrep mot USA.

Biden har anlagt en tøff tone og til og med stemplet sin russiske motpart Vladimir Putin som drapsmann, og han har også innført nye sanksjoner og utvist russiske diplomater siden han tiltrådte i januar.

Til tross for dette er det ventet et toppmøte mellom de to presidentene i Europa i juni, noe som trolig vil bli kunngjort i Reykjavik.

– USA ønsker å teste og se om vi kan få i stand et mer stabilt og forutsigbart forhold med Moskva, sier Price.

Issmelting

Foruten USA og Russland, er Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland og Canada medlemmer av rådet, der et av temaene trolig blir Kinas ambisjoner i nordområdene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skal delta under møtet i Reykjavik, og det samme skal Sametingets president Aili Keskitalo.

Arktis skjuler store naturressurser som vil bli stadig mer tilgjengelig som følge av global oppvarming.

Issmeltingen kan blant annet gjøre Nordøstpassasjen isfri, noe som kan endre global skipsfart og frakt av over 90 prosent av alle varer i verden.

Russland vil imidlertid kontrollere Nordøstpassasjen, noe USA misliker og hevder er i strid med internasjonale avtaler for skipsfart.

Kinesisk nærvær

Beijing har også fattet interesse for Arktis, framstiller seg selv som «en nær arktisk stat» og fikk, til protester fra USA, observatørstatus i Arktisk råd i 2013.

President Donald Trump så med stor bekymring på Kinas ambisjoner i Arktis, og tidligere utenriksminister Mike Pompeo snakket gjentatte ganger om «kinesisk aggresjon» og hevdet at landet har militære baktanker med sitt nærvær i nord.

– Vi sier ikke nei til all kinesisk aktivitet eller til kinesiske investeringer, men vi insisterer på at de følger internasjonale regler og holder en høy standard, sier president Joe Bidens koordinator for Arktis, James DeHart.

– Enkelte kinesiske aktiviteter i Arktis bekymrer USA, legger han til, uten å gå i detalj.

Global oppvarming

En av Blinkens oppgaver under møtet på Island blir å berolige Danmark og forsikre at Trumps forsøk på «å kjøpe» Grønland nå er lagt i skuffen.

Utspillet fra USAs tidligere president i 2019 ble møtt med hoderysting fra dansk hold og kalt «absurd» av statsminister Mette Frederiksen, noe som fikk Trump til å avlyse et planlagt besøk til Danmark.

Blinken må også rydde opp etter Pompeo, som sist Arktisk råd møttes blokkerte slutterklæringen fordi den omtalte klimaendringene.

Pompeo omtalte den globale oppvarmingen nærmest i positive ordelag og pekte på hvilke kommersielle muligheter issmelting i Arktis gir.

Biden har på sin side gjort kamp mot global oppvarming og klimaendringer til en av sine kampsaker, noe det ventes at Blinken vil understreke i Reykjavik.

Enige om tiårsplan

Slutterklæringen etter denne ukas møte i Arktisk råd er alt klar og godkjent av alle de åtte medlemslandene, opplyser Marcia Bernicat i amerikansk UD.

Medlemslandene er på forhånd også enige om en strategisk tiårsplan.

– Åpningen av havområdene er ikke utelukkende en god ting, det utgjør også en enorm risiko, sier Bernicat.

Ferske studier viser at temperaturstigningen i Arktis går tre ganger så raskt som ellers i verden, ikke dobbelt så raskt som tidligere antatt, påpeker hun.