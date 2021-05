Intet vedtak på nok et Gaza-møte i Sikkerhetsrådet

NTB

FNs sikkerhetsråd møttes tirsdag for fjerde gang om Gaza-krigen. Men heller ikke nå ble det vedtatt noen resolusjon om våpenhvile.

– Vi mener ikke at en offentlig uttalelse nå vil bidra til å de-eskalere, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield på det lukkede møtet, opplyser en diplomat til nyhetsbyrået AFP.

De tre landene som innkalte til møtet, Norge, Kina og Tunisia, la tirsdag ikke fram noe nytt utkast, opplyser diplomater til AFP. USA har tidligere blokkert de tre landenes forslag til resolusjon.

– Når det gjelder videre initiativ fra Sikkerhetsrådet vil vi måtte vurdere om det vil bidra til å få slutt på voldshandlingene, sa Thomas-Greenfield på møtet, som bare varte en time.

Norge krever umiddelbar stans

Norge understreket nok en gang behovet for en umiddelbar stans i kamphandlingene.

– Vi tok blant annet også opp at det er viktig at nødlidende i Gaza får tilgang til humanitær hjelp. Norge vil fortsette å ha denne situasjonen høyt på dagsorden i Sikkerhetsrådet framover, sa FN-ambassadør Mona Juul til NTB.

I Paris krevde Frankrikes president Emmanuel Macron under et møte med Egypts president Abdel Fattah el-Sisi og Jordans kong Abdullah tirsdag at Sikkerhetsrådet vedtar en resolusjon om våpenhvile.

Møtet tirsdag i New York var det fjerde på litt over en uke. Møtene forrige mandag, onsdag og søndag endte også uten resultat. Som eneste av de 15 medlemmene har USA hver gang motsatt seg en resolusjon om våpenhvile, med den begrunnelse at de driver sitt eget diplomati for en våpenhvile bak kulissene.

– Stans ilden

Tirsdag insisterte USAs utenriksminister Antony Blinken på at USA ikke står i veien for diplomati etter å ha fått skarp kritikk av Kina og også andre land, inkludert allierte.

– Situasjonen på bakken fortsetter å forverres. Uskyldige sivile fortsetter å bli drept og såret. Vi gjentar: Stans ilden. Stopp fiendtlighetene nå, sa Norges FN-delegasjon på Twitter før det fjerde møtet.

I Brussel sto 26 av 27 EU-land bak en oppfordring til våpenhvile under et hasteinnkalt utenriksministermøte om konflikten. Men Ungarn blokkerte en enstemmig uttalelse.