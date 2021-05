Dødstallet stiger i Gaza-krigen mens diplomatene jobber for våpenhvile

NTB

Harde flyangrep og raketter krevde flere liv i Israel og Gaza tirsdag. Samtidig kommer antydninger om at en våpenhvile kan være i emning.

FNs sikkerhetsråd møttes for fjerde gang tirsdag for å prøve å bli enig om et krav om våpenhvile. Samtidig lover Israels statsminister Benjamin Netanyahu igjen at offensiven mot Gaza skal fortsette så «lenge som nødvendig».

Men etter ni dager med harde kamper mellom Israel og Hamas i Gaza var det tirsdag små tegn til at en våpenhvile kan være i emning.

En Hamas-representant i Qatar, Moussa Abu Marzouk, sier til New York Times at Hamas er klar for våpenhvile. Men ifølge ham krever Israel at Hamas stanser rakettangrepene i to-tre timer før de bestemmer seg for det samme.

– Vi er enig om en slutt på krigen på en samtidig og gjensidig måte, sa han og kalte Israels krav stahet.

– Israel ikke klar ennå

En israelsk tjenestemann med kjennskap til våpenhvilesamtaler, sier til avisa at Israel ikke er klar for en våpenhvile ennå, men at det snart kan bli aktuelt.

Mens bomber og raketter regnet, var det på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, en rekke steder sammenstøt mellom israelske soldater og palestinere som gikk til streik til støtte for sine landsmenn i Gaza.

Over 200 drept i Gaza

Israels voldsomme offensiv mot Gazastripen har hittil kostet 213 palestinere livet, inkludert 61 barn. Over 1.400 mennesker er i tillegg såret, ifølge Gazas helsemyndigheter.

På israelsk side steg dødstallet til tolv etter at to thailandske arbeidere ble drept da fabrikken de jobbet på, ble truffet av raketter fra Gaza. Flere andre ble også såret, ifølge politiet.

De israelske angrepene på Gaza har jevnet boliger og høyblokker med jorda og laget kratre i veier og gater mens to millioner palestinere desperat søker å beskytte seg mot bomberegnet.

– De la huset vårt i grus, men jeg vet ikke hvorfor de angrep oss, sier en sjokkert Nazmi al-Dahdouh etter en natt med konstant bombing.

Humanitær krise

Situasjonen på den fattige og avsperrede kyststripen er i ferd med å utvikle seg til en humanitær krise. Ifølge FN er 40.000 palestinere på flukt, og 2.500 har mistet sine hjem.

Men en kolonne lastebiler med humanitær hjelp som begynte å kjøre inn i Gaza fra Israel tirsdag, ble stanset da grenseovergangen igjen ble stengt på grunn av et granatangrep.

I Israel må folk som bor i grenseområdene mot Gaza, stadig løpe ned i tilfluktsrom når luftvernsirenene varsler om angrep. Hittil er det avfyrt nesten 3.300 raketter fra Gaza mot Israel.

Frenetisk diplomati

USAs president Joe Biden sa mandag kveld i en samtale med Netanyahu for første gang at han støtter en våpenhvile, uten at det var noe krav.

Sikkerhetsrådet møttes tirsdag bak lukkede dører på forespørsel fra Norge, Kina og Tunisia for å diskutere konflikten.

Hittil har USA vært det eneste av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer som har vært imot en resolusjon om en våpenhvile. USA sier at de driver sitt eget diplomati bak kulissene.

Frankrike og Egypt krever begge en våpenhvile, mens Egypt og Qatar, som regnes for å ha innflytelse på Hamas, arbeider gjennom andre kanaler.

Ungarn blokkerte et krav om våpenhvile som alle EUs øvrige 26 utenriksministre støttet på et hastemøte tirsdag.

Nettverk av tunneler

Israel er spesielt opptatt av å sette ut av spill et nettverk med tunneler som Hamas har bygd på Gazastripen, og som i noen tilfeller går under sivile bygg.

I angrep tirsdag ble Gazas eneste laboratorium for coronatesting bombet i filler, mens Qatars Røde Halvmåne melder at deres kontorer ble skadd. Gazas sykehus er overbelastet av sårede.

På Vestbredden tre palestinere drept og flere titall såret i forbindelse med sammenstøt under demonstrasjoner mot Israel. To israelske soldater ble også skutt og såret tirsdag, da palestinere gikk til generalstreik til støtte for Gaza.

Sammen om protester

Streiken, som palestinere i Israel og i Palestina gikk sammen om, er et uvanlig uttrykk for samling blant palestinere med israelsk statsborgerskap og palestinere som bor i områdene Israel har okkupert siden 1967.

Det var palestinernes president Mahmoud Abbas som oppfordret til en «vredens dag» som fikk støtte også i israelske byer med blandet befolkning.

Også i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, der det lenge har vært uro fordi palestinske familier risikerer å bli kastet ut av boligene sine av jødiske bosettere, var det igjen protester. Politiet tok i bruk sjokkgranater og illeluktende vann for å spre demonstrantene.