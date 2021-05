Ni personer funnet drept i bil i Mexico

NTB

Åtte menn og en kvinne er funnet døde med skuddsår i en bil i Mexico, opplyser den lokale påtalemyndigheten.

Bilen sto parkert i sentrum av byen Zitacuaro i den vestlige delstaten Michoacan. De døde er ikke identifisert ennå, opplyser påtalemyndigheten.

Michoacan, som ligger ved Stillehavskysten, opplever en voldsbølge knyttet til sammenstøt mellom kriminelle gjenger som kjemper for kontroll over smuglerruter for narkotika.

Forrige måned ble åtte halshogde lik funnet i et fjellområde i regionen Aguililla. Det er meldt at kartellet Jalisco Nueva Generacion står bak angrep i området.

Over 300.000 mennesker er drept i Mexico siden desember 2006, da myndighetene satte i gang en kontroversiell militæroffensiv mot narkotikasmuglere.