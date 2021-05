Gammel snø smelter raskt på Grønland

Mindre nysnø gjør at gammel snø smelter raskere på Grønland. Her ses isfjellene ved Ilulissat. Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

NTB

Endrede værmønstre betyr at det snør mindre på Grønland, advarer forskere.

Varmere vær med mindre skyer over øya gjør at isen og snødekket smelte raskere.

I tillegg betyr fraværet av nysnø at gammel, mørkere snø blir utsatt i stedet. Gammel snø kan absorbere mer varme enn nysnø, og det øker dermed også smeltehastigheten.

I august konkluderte en studie med at snøen som hvert år faller over Grønland, ikke lenger kan kompensere for isen som forsvinner og bidrar til at havet stiger over hele verden.

Issmeltingen vil fortsette selv om oppvarmingen av kloden bremses, ifølge forskere, som undersøkte nærmere 40 år med satellittmålinger.

Målingene viser at smeltingen på verdens største øy begynte å skyte fart rundt årtusenskiftet.