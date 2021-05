Israels hær: 100 prosent sikre på at Hamas var i mediebygg som ble bombet

En bygning der en rekke internasjonale medier hadde kontorer, kollapser etter et israelsk luftangrep lørdag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En talsmann for den israelske hæren (IDF) sier de er 100 prosent sikre på at Hamas bedrev planlegging av angrep fra mediebygget som ble bombet i Gaza by.