Pfizer-vaksinen kan lagres i kjøleskap en måned: – Gode nyheter

– Dette er gode nyheter, selv om det nok ikke er veldig avgjørende for det norske vaksinasjonsprogrammet. Men det gjør at man får noe større fleksibilitet ute i kommunene, og risikoen for å kaste vaksinedoser blir mindre, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Allesandra Tarantino / AP / NTB

Les mer

Lukk