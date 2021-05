Avis: Et forhold til Microsoft-ansatt årsak til at Bill Gates trakk seg fra styret i 2020

I starten av mai opplyste Bill og Melinda Gates at de skilles, men at de fortsatt vil drive stiftelsen de har opprettet sammen. Arkivfoto: Elaine Thompson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Microsoft-styret vedtok i fjor at Bill Gates måtte trekke seg fra styret etter et forhold han hadde til en kvinnelig ansatt, ifølge The Wall Street Journal.