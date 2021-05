Dødstallet stiger etter israelsk angrep mot sentrumsgate i Gaza by

NTB

Palestinske helsemyndigheter sier minst 42 personer ble drept i et voldsomt israelsk angrep mot en sentrumsgate i Gaza søndag. Tre bygninger raste sammen.

Dette skal være det dødeligste enkeltangrepet mot mål i Gaza siden harde kamper mellom Hamas og Israel brøt ut for nesten en uke siden.

Luftangrepet rammet en sentrumsgate med boligblokker og butikker like etter midnatt, og pågikk i fem minutter. To bygninger like ved siden av hverandre kollapset, det samme gjorde en tredje bygning 50 meter lenger nede i gaten.

Ifølge helsemyndighetene i Gaza er det ti barn blant de drepte, og mer enn 50 personer er såret.