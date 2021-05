Erna Solberg vil ikke ta stilling til bombing av mediebygg

Statsminister Erna Solberg (H) fordømmer angrep på sivile, men vil ikke ta stilling til bombingen av et mediebygg i Gaza by. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg er klar på at angrep på pressen må unngås, men utelukker ikke at mediebygget i Gaza kan ha vært et legitimt mål for Israel.