Utenriksministeren om situasjonen i Israel og Palestina: – Uakseptable lidelser

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer angrepene på sivile i Israel og på Gaza og viser til behovet for et tydelig budskap fra Sikkerhetsrådet.

– Jeg er glad for at det har lyktes å samle FNs sikkerhetsråd til møte i dag for å diskutere den alvorlige situasjonen, sier Søreide i en uttalelse.

Hun viser til at dette blir det tredje møtet i rådet på en uke, og at Norge har vært med på å ta initiativ til alle tre møtene. Møtet skal finne sted klokken 16 søndag norsk tid.

– Det er nødvendig med et klart budskap fra Sikkerhetsrådet som legger press på alle parter for å stanse voldshandlingene umiddelbart. Vi vil fortsette å samarbeide med alle rådsmedlemmene for å kunne enes om dette, sier Søreide.

– Konflikten i og rundt Gaza intensiveres og sivilbefolkningene på begges sider påføres uakseptable lidelser, sier hun.