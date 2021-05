Strømforsyningen til Gazastripen redusert

NTB

Fem av de ti høyspentledningene som forsyner Gazastripen med strøm, er ødelagt av raketter sendt opp av palestinske grupper, ifølge strømselskapet IEC.

Det statlige IEC (Israel Electric Company), som forsyner Gazastripen med elektrisitet via de ti høyspentledningene, opplyser at det ikke kan sende mannskap inn på Gazastripen for å reparere skadene, fordi de ikke får tilgang til området.

Foruten IEC har Gazastripen kun én egen elektrisitetskilde, et enkeltstående kraftverk som bare er delvis i drift på grunn av drivstoffmangel.

De to elektrisitetskildene er ikke nok til å dekke Gazastripens strømbehov. Det har lenge vært vanlig at strømmen er borte i minst åtte timer hver dag. Nylig har strømbruddene økt til 12–15 timers varighet hver dag.

Med høyspentledninger fra Israel satt ut av spill, ventes det at strømbruddene blir enda mer omfattende.