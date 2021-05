Israel anklages for å ha brukt mediene for å lure Hamas

NTB

Meldingen om at Israel var i ferd med å gå inn i Gaza med bakkestyrker, var manipulasjon for å få Hamas til å gå i tunnelene, mener israelske kommentatorer.

Rett etter midnatt på fredag skrev det israelske forsvaret i en uttalelse at israelske soldater hadde gått inn på Gazastripen. Uttalelsen førte til en lang rekke nyhetsmeldinger i internasjonale medier om at en bakkeinvasjon var i gang. NTB var blant mediene som gjenga uttalelsen.

Bare timer senere kom imidlertid det israelske forsvaret med det som ble omtalt som en oppklaring. Det var ingen israelske soldater inne på Gazastripen.

Mens Israel tonet ned det som hadde skjedd og skyldte på en misforståelse, anklager nå flere forsvaret for å ha brukt mediene til å lure Hamas-krigere i en felle.

– Manipulasjon

– De løy ikke. Det var manipulasjon, sier den israelske militærkorrespondenten Or Heller til TV-kanalen Channel 13.

Heller sier at rutinerte korrespondenter hele veien visste at Israel ikke ville sende bakkestyrker inn på Gazastripen nå.

Ifølge Heller begynte Israel å forberede styrker langs grensen i det som skulle se ut som de siste forberedelsene før en invasjon. Etter det fulgte kunngjøringen på Twitter, skrevet på arabisk og hebraisk. Det gjorde at nyheten raskt spredde seg i internasjonale medier.

De israelske trekkene sendte Hamas-krigere i forsvarsposisjoner i et underjordisk tunnelnettverk kjent som «metroen», ifølge Heller og andre meldinger i israelske medier. Israel sendte da inn 160 jagerfly og bombet tunnelene i 40 minutter, ifølge forsvaret.

– Det var smart, og det var vellykket, ifølge Heller.

Avisen Haaretz er blant dem som melder det samme, blant annet med henvisning til meldinger i sosiale medier.

Fikk beskjed direkte

Felicia Schwartz, som er Wall Street Journal-korrespondent i Israel, sier at talsmannen for de israelske militære, Jonathan Conricus, fortalte henne direkte at det var bakkestyrker på Gazastripen.

Hun sier han imidlertid trakk uttalelsen noen timer senere, noe som gjorde at også hun endret sin sak.

Conricius fortalte reportere fredag morgen at det hadde skjedd en misforståelse internt.

– Slike ting skjer noen ganger midt i komplekse operasjoner med mye bevegelse og med et uklart bilde av hva sa som skjer, sa talspersonen.

Ubesvarte spørsmål

Men flere har ubesvarte spørsmål, blant dem Daniel Estrin, korrespondent for den amerikanske radiostasjonen NPR i Jerusalem.

– Hvis de brukte oss, er det uakseptabelt. Og hvis ikke, hva er saken? Hvorfor skriver israelske medier bredt om at vi ble lurt? sier Estrin.

Peter Lerner, som tidligere var militær talsperson i Israel, sier at den israelske offentligheten lenge har følt at internasjonale medier har dekket den palestinske siden av konflikten for bredt. Han sier han ikke tror at militæret løy med vilje, men sier at skaden er gjort uansett.

– Valutaen din er troverdighet. Jeg tror det er en troverdighetskrise når det kommer til måten det blir framstilt på, sier han.

Hamas har ikke kommentert hendelsene.

Ikke etter planen

Jerusalem Post skriver lørdag at angrepet mot tunnelene hadde vært planlagt i minst tre år. Avisen skriver imidlertid at operasjonen ikke oppnådde målet.

Årsaken var at en bakkeoperasjon ikke var sannsynlig på det aktuelle tidspunktet, og at mange av Hamas' styrker derfor ikke lot seg lokke i fellen.

Enkelte i det israelske militæret argumenterte for at de burde ha ventet med gjennomføringen, siden forholdene ikke var optimale, ifølge avisens kilder.