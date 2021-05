AP: – Forferdet og sjokkert av angrepet

En palestinsk politimann står ved ruinene av høyhuset der en rekke internasjonale medier hadde sine kontorer i Gaza by. Høyhuset ble lagt i grus i et israelsk bombeangrep lørdag. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

NTB

Sjefen for nyhetsbyrået AP sier han er «sjokkert og forferdet» etter det israelske angrepet som la byråets Gaza-kontor i grus.

Høyhuset Jala Tower huset også andre internasjonale medier, blant dem nyhetskanalen Al Jazeera.

– Dette er en utrolig urovekkende utvikling. Vi unngikk så vidt forferdelige tap av menneskeliv, sier APs president og administrerende direktør Gary Pruitt i en uttalelse om angrepet på bygningen.

– Verden vil få vite mindre om det som skjer i Gaza på grunn av det som hendte i dag, sier han.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før det ble jevnet med jorda i et bombeangrep. Israelske myndigheter hevder at Hamas holdt til i huset, og at presseorganisasjonene ble brukt som «menneskelige skjold». Det er ikke meldt om drepte eller sårede i angrepet.