Israelsk luftangrep har jevnet mediebygg med jorden på Gazastripen

NTB

Et israelsk luftangrep har fullstendig ødelagt en bygning på Gazastripen som huser nyhetsbyrået AP og andre medier.

Jawwad Mahdi, som eier bygningen, sa at det israelske forsvaret hadde gitt ham beskjed om å forsikre seg om at alle innbyggerne ble evakuert. Han skal ha fått en time på seg til å sikre at alle har forlatt bygningen.

Luftangrepet skjedde en time etter at advarselen fra det israelske forsvaret kom. Ansatte i AP og andre som var i bygningen, skal ha rømt ut i panikk etter at de fikk beskjeden.

Et luftangrep skal også ha truffet et mål nær bygningen der mediene holder til.

AP var før luftangrepet i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som ikke var kjent med opplysningene.