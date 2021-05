Et av verdens mest vaksinerte land erklærer smittebølge

Til tross for at over 60 prosent av befolkningen er vaksinert, er øynasjonen Seychellene rammet av en ny smittebølge.

Øystaten Seychellene var et av de første landene i verden til å nå en prosentandel vaksinerte som man mener er tilstrekkelig for flokkimmunitet. Likevel stiger smitten i landet.

I løpet av den siste måneden har antall bekreftede tilfeller skutt i været, med 2700 aktive smittetilfeller i en nasjon med bare 98.000 innbyggere. Nå innfører myndighetene nedstengning på nasjonens 115 øyer.

37 prosent av smittetilfellene er vaksinerte

Ifølge utenriksminister Sylvestre Radegonde er det usikkert hva som har forårsaket smittebølgen, men peker på gjenåpningen som mulig årsak.

– Folk har rett og slett senket skuldrene de siste par månedene, sier Radegonde til CNN.

Nå frykter verdenssamfunnet at situasjonen på Seychellene er et tegn på at man vil måtte leve med høye skuldre i lang tid. Så langt er 37 prosent av de nye smittetilfellene folk som allerede er fullvaksinerte, meddeler helsemyndighetene. Om lag 60 prosent av vaksinene administrert i landet er den kinesiske vaksinen Sinopharm, og det resterende er AstraZeneca, skriver BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Landet baserer store deler av økonomien på turisme. Bildet av reisende med cruiseskipet Costa Allegra er tatt før pandemien. Les mer Lukk

Erklærte gjenåpning i mars

Det er under to måneder siden landet jublet over å trolig ha kneblet coronavirusets spredning i landet, og begynte å planlegge gjenåpning for vaksinerte turister og folk som kunne vise negativ coronavirustest.

Gjenåpningen var et viktig steg for nasjonen, som baserer over 70 prosent av sin økonomi på turisme, hvor en tredjedel av befolkningen jobber i turismesektoren. Da gjenåpningen ble vurdert i mars hadde landet rapportert 3800 smittetilfeller og 16 dødsfall gjennom hele pandemien. Siden har tallet økt til 9184 smittede og 32 dødsfall.

– Uten vaksinene ville situasjonen vært lang verre

Radegonde mener likevel at det er tydelig tegn på at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom.

– Ingen av de vaksinerte utvikler alvorlig sykdom. Vi er derfor sikre på at vaksinene har hjulpet oss, og at situasjonen ville vært langt verre uten vaksinene, sier utenriksministeren.

Verdens helseorganisasjon følger situasjonen på øynasjonen tett og mener at sykdomsbildet til de smittede er en betryggende faktor, skriver CNN.