Elfenbenskystens statsminister utskrevet fra sykehus

NTB

Elfenbenskystens statsminister Patrick Achi er tilbake i hjemlandet etter å ha fått medisinsk behandling i Frankrike.

– Jeg føler meg svært bra. Jeg er tilbake i topp form og klar til å gjenoppta arbeidet, sa 65-åringen til den statlige kringkasteren RTI da han ankom flyplassen i Abidjan.

En delegasjon av statsråder ønsket ham velkommen hjem igjen etter det fire dager lange oppholdet i Frankrike.

Politiske kilder opplyste torsdag at Achi hadde fått behandling i Frankrike for gastrointestinal blødning.

Achi er en veteran i politikken i Elfenbenskysten og står nær president Alassane Ouattara. Achi overtok i mars som den tredje statsministeren i landet på ett år.

Han overtok etter Hamed Bakayoko, som døde i Tyskland to dager etter ankomst for å få behandling for kreft. Bakayokos forgjenger Amadou Gon Coulibaly døde av hjerteproblemer i fjor sommer.