Ordføreren i Paris tar sikte på bilfri by

NTB

Biltrafikk blir drastisk redusert i Paris neste år om ordfører Anne Hidalgo får sin vilje.

Som ledd i en plan for å gjøre en av Europas tettest bebygde byer grønn ønsker Hidalgo å utelukke biler fra mesteparten av byens sentrum.

Det gjelder de fire tidligere arrondissementene som blant annet omfatter de to øyene i Seinen, Marais-distriktet og store deler av Seinens venstre bredd, inkludert Saint-Germain-des-Pres.

– Dette dreier seg ikke om å forby all trafikk, og det blir ingen rushtidsavgift, sier David Belliard som er De grønnes viseordfører med ansvar for transport.

Han sier at beboernes biler, biler for funksjonshemmede, taxier, andre nyttekjøretøyer og bilene til butikkeiere fortsatt skal få kjøre i sentrum. Det er ennå ikke klart om motorsykler og turistbusser får kjøre inn.

Hidalgo fra Sosialistpartiet ble gjenvalgt med god margin i fjor på et program for å redusere forurensning med nye buss- og sykkelveier og større områder for fotgjengere, inkludert ekspressveiene langs Seinen.