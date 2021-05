Døde elefanter granskes i India

NTB

En gransking er igangsatt i India etter funnet av 18 døde elefanter som angivelig ble truffet av lynet.

Elefantene ble funnet torsdag i et naturreservat i delstaten Assam, nordøst i landet. 14 lå døde på en bakketopp, mens fire andre lå nedenfor.

Veterinærer sa først at de trodde dyrene var truffet av lynnedslag under et kraftig uvær. Men både lokale myndigheter og naturvernere er usikre på om dette kan stemme.

Aktivisten Soumyadeep Datta fra gruppen Nature's Beckon sier elefantene kan ha blitt forgiftet.

En gransking er nå igangsatt, og de døde elefantene skal obduseres for å avklare dødsårsaken.