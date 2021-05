Amerikansk delstat lanserer vaksinelotteri

Kent State Unviersity-studenten Regan Raeth fra Hudson i Ohio ser på plasteret som er satt over stikkstedet etter at hun fikk koronavaksine i forrige måned. Delstatens guvernør Mike DeWine lanserer nå et lotteri for å få folk til å vaksinere seg. Arkivfoto: Phil Long / AP / NTB

I et forsøk på å overtale folk til å vaksinere seg mot koronavirus i USA, lar delstaten Ohio nå vaksinerte delta i et lotteri der de kan vinne millionbeløp.

Ohios republikanske guvernør Mike DeWine utlover 1 million dollar hver uke i fem uker framover i et lotteri som er åpent for innbyggere over 18 år som har fått minst én vaksinedose.

– Jeg vet at mange kanskje vil si: «DeWine, du er gal! Denne ideen din er bortkastede penger». Men seriøst, det eneste sløseriet på dette tidspunktet er pandemien når et liv går tapt som følge av covid-19, nå som vaksinen er lett tilgjengelig for alle som ønsker den, skriver han på Twitter.

Den første vinneren blir kunngjort 26. mai. Deretter blir en ny vinner trukket hver onsdag i fem uker.

Vaksinerte under 17 år får delta i et eget lotteri der de kan vinne et fullt fireårig stipend til et av delstatens offentlige universiteter.

Pengene til tiltaket skal trekkes fra et eksisterende føderalt pandemifond.